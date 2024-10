Disclaimer S01E01-03: lekker misantropische boekverfilming

Het nieuwste wapenfeit van Alfonso Cuarón (Gravity, 2013) is een boekverfilming met personages die zich allesbehalve charmant gedragen. Het drama is in die zin voor de fijnproever; voor de liefhebber van levens die gaandeweg imploderen. De belangrijkste rol is weggelegd voor Cate Blanchett, die Catherine Ravenscroft speelt, een documentairemaker die graag de onderste steen boven haalt. Zij ontvangt op een dag een roman waarin een omineus deel uit haar leven centraal staat. Het boek is geschreven door oud-docent Stephen Brigstocke (Kevin Kline), die overduidelijk een aversie tegen Ravenscroft heeft.

Cuarón, die ook de scripts schreef van de zeven afleveringen, schakelt in de serie telkens tussen heden en verleden en tussen de leefwerelden van de personages. Zo is zo’n tien à vijftien jaar eerder te zien hoe Jonathan (Louis Partridge), Stephens zoon, op vakantie is in Italië, waar hij Catherine leert kennen. Blanchetts personage heeft dan al een kind met Robert (Sacha Baron Cohen). Ontstaat er evenwel een affaire? Robert en Catherine hebben samen zoon Nicholas (Kodi Smit-McPhee uit The Power of the Dog): een nietsnut die maar niet vooruitkomt in het leven. In de voice-over analyseert actrice Indira Varma op cynische wijze hoe Catherine de wereld ziet.