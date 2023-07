Dit zijn de laatste ontwikkelingen rond PFAS Gisteren • leestijd 4 minuten • 1170 keer bekeken • bewaren

Zembla maakte drie uitzendingen over ernstige verontreinigingen en gezondheidsrisico’s van PFAS in de omgeving van de Chemoursfabriek in Dordrecht. Het onderzoek leidde tot veel reacties bij omwonenden en plaatselijke en landelijke politiek. Volg hier de laatste ontwikkelingen:

5 juli 2023

Hoorzitting in de Tweede Kamer. De directie van Chemours in Dordrecht zal hierbij aanwezig zijn. Publiek kan meekijken vanaf 11.30. Rijnmond heeft een overzicht gemaakt van wat er op het spel staat.

De ernstig zieke oud-werknemer van Chemours/DuPont, Theo van Ballegooijen, klaagt zijn oud-werkgever officieel aan wegens zijn ziekte. Hij deed eerder zijn verhaal al in Zembla.

4 juli 2023

Zembla podcast waarin onderzoeksjournalisten Roelof Bosma en Marco de Lange vertellen hoe ze hun onderzoek hebben gedaan: De giftige doofpot van de chemische industrie

Het RIVM gaat het risico van giftige PFAS in de zwemplas Lammetjeswiel in Alblasserdam onderzoeken. Normaliter onderzoekt het RIVM na een formele opdracht van de politiek of waterschappen, maar volgens RTV Rijnmond gaat het instituut daar niet op wachten. “Er is zoveel onrust dat we de mensen duidelijkheid willen scheppen”, zegt het RIVM.

1 juli 2023

TV-programma Pointer besteedt in de uitzending aandacht aan vervuiling van zwemwater in Nederland. Bij recreatieplas Merwelanden, onder de rook van Chemours, is de PFOA concentratie 330 keer hoger dan de norm.

30 juni 2023

Leden van de Burenraad DuPont/Chemours kondigen aan op 11 juli in gesprek te gaan met de directie van het bedrijf. De Burenraad zegt in het Noordholland Dagblad geschokt te zijn over de reactie van Chemours op de uitzending.

Waterbedrijf Evides meldt dat het drinkwater in de omgeving van de Chemours-fabriek veilig is. Maar, Evides tekende in 2022 samen met waterbedrijf Oasen beroep aan tegen de lozingsvergunningen van Chemours. De drinkwaterbedrijven vragen al veel langer om een verbod op PFAS.

29 juni 2023

Bij de Omgevingsdienst Midden Holland komen vragen binnen of er gezwommen kan worden in het Lammetjeswiel, meldt RTV Rijnmond. Ook het AD schrijft over zorgen van zwemmers om het met PFAS vervuilde zwemwater.

Provinciale Staten in Zuid-Holland laat weten op 1 september een hoorzitting te houden over chemiebedrijf Chemours. De Statenleden willen dan niet alleen de directie van het bedrijf uit Dordrecht horen, maar ook werknemers, omwonenden en lokale bestuurders.

De gemeente Alblasserdam kondigt aan met spoed te gaan overleggen met GGD en Omgevingsdienst Midden Holland over de PFAS-vervuiling in de omgeving.

Staatsbosbeheer in de Biesbosch en Brabant Water maken zich zorgen over de vervuilende industrie naast het natuurgebied.

Zembla Extra: De PFAS-verspreiding (29 juni 2023)

Plassen en sloten in de wijde omtrek van de Chemours-fabriek zijn zwaar vervuild met PFAS. Dat blijkt uit een vervolg-onderzoek van Zembla op ‘De PFAS-doofpot’.

23 juni 2023

De actiegroep Gezondheid Vóór Alles doet samen met andere omwonenden gezamenlijk aangifte van criminele vervuiling tegen de bazen van Chemours. Inmiddels sloten ruim 400 mensen zich aan bij de procedure.

De PvdA in Dordrecht dient een motie in om Chemours te sluiten als zij niet stoppen met de uitstoot van schadelijke stoffen. Wethouder Tanja de Jonge noemt dat in het AD ‘alleen een verplaatsing van het probleem naar elders op de wereld.’

21 juni 2023

Het Openbaar Ministerie overweegt om het strafrechtelijk onderzoek naar Chemours te heropenen. Eerder ging het OM niet tot vervolging over.

20 juni 2023

Kamerleden vragen het kabinet om juridische stappen te ondernemen tegen Chemours. De minister antwoordt dat het kabinet er nu niet voor kiest om Chemours aansprakelijk te stellen omdat de Rijksoverheid zelf als beleidsmaker, vergunningverlener en handhaver bij de PFAS-uitstoot van de fabriek in Dordrecht was betrokken. Eerder stelde minister van Infrastructuur en Rijkswaterstaat Mark Harbers het Amerikaanse chemieconcern 3M aansprakelijk voor de schade die het bedrijf in de Westerschelde heeft aangericht.

Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) pleit voor een bevolkingsonderzoek en het verhalen van de schade op deze bedrijven.

17 juni 2023

Het wekelijkse protest bij het chemiebedrijf was na de uitzending De PFAS-doofpot groter dan normaal. Zo’n 150 mensen stortten vervuilde grond uit hun achtertuinen bij de ingang van het bedrijf.

16 juni 2023

Minister van Infrastructuur en Rijkswaterstaat Mark Harbers noemt het ‘buitengewoon ernstig’ als blijkt dat er door Chemours informatie onder de pet is gehouden.

15 juni 2023

Gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden voelen zich gesterkt door het bewijsmateriaal dat nu via Zembla naar boven komt. De gemeenten in de omgeving van de fabriek proceren al langer tegen Chemours en DuPont en stelden de bedrijven afgelopen maart aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door PFAS-uitstoot. De uitspraak wordt in september verwacht.

De PFAS-doofpot (15 juni 2023)