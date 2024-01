Chemours wil PFAS-afval elders in Europa laten verwerken na Belgisch verbod 11-01-2024 • leestijd 2 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Chemiebedrijf Chemours gaat afval van PFAS-variant GenX elders in Europa laten verwerken. Dat meldt het bedrijf nadat België liet weten dat dit niet kan bij afvalwerker Indaver in Antwerpen.

Het afvalwater werd eerder gerecycled in een fabriek van Chemours in North Carolina, maar afgelopen november trok de Amerikaanse toezichthouder EPA zijn toestemming in. De afvalstroom van twee miljoen kilo werd stilgelegd.

Daarom wordt het afvalwater, met hoge concentraties van de PFAS-variant GenX, op dit moment bewaard in de Chemours-fabriek in Dordrecht. Het RIVM schaart GenX onder de zeer zorgwekkende PFAS-stoffen.

Het water zou naar het Antwerpse bedrijf Indaver gaan om verbrand te worden, als de opslagcapaciteit in Dordrecht is bereikt. Na overleg met Indaver liet de Belgische minister Zuhal Demir (Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme) weten het afval niet te aanvaarden. Buitenlandse bedrijven die hun afval in Vlaanderen willen verwerken krijgen als het aan Minister Demir ligt te maken met nieuwe regelgeving.

Chemours vindt deze beslissing ‘moeilijk te begrijpen’, aldus een woordvoerder. Het bedrijf kijkt nu ‘naar alternatieve verwerkers in landen als Frankrijk, Duitsland en Denemarken die deze afvalstroom efficiënt en op verantwoorde wijze kunnen vernietigen.’

In Nederland mag Chemours per jaar maximaal ongeveer 5 kilo lozen. Er is in Nederland volgens experts geen installatie die het afval op een goede manier kan verwerken. De opslag gebeurt volgens Chemours “volgens de toepasselijke wetten en regels die ook gelden voor de reguliere opslag van de hulpstof zelf.”

Chemours noemt het recyclen van afvalwater met herbruikbare stoffen ‘de beste, meest milieuneutrale oplossing.’ Het bedrijf heeft daarom opnieuw een verzoek ingediend voor verscheping naar de Verenigde Staten.

Zorgen over het PFAS-afval van het in Dordrecht gevestigde Chemours bestaan al langer. Tussen 2014 en 2017 transporteerde het bedrijf een deel van het afval naar een fabriek in Italië, maar ook daar werd het transport stopgezet door de autoriteiten vanwege vervuiling van de regio. Daarna bracht Chemours het afval naar het Vlaamse verwerkingsbedrijf Indaver, net over de grens met Nederland.

In de uitzending 'het PFAS-schandaal' onthulde Zembla dat Indaver jarenlang PFAS loosde in het water dat uitkomt in de Westerschelde in Nederland. Verschillende PFAS-stoffen werden zonder vergunning geloosd. De transporten werden daarop tijdelijk stilgelegd.