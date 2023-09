Provincie wil 'second opinion' over mogelijkheid intrekken vergunning Chemours Vandaag • leestijd 3 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de vergunning van Chemours in te trekken en de fabriek stil te leggen. Dat zei hij tijdens de vergadering van Provinciale Staten over de situatie rond de chemiefabriek in Dordrecht.

Sinds de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot’, waarin blijkt dat het chemieconcern al decennia weet dat ze de omgeving ernstig hebben vervuild met giftige en kankerverwekkende PFAS, is het onrustig in de politiek. Afgelopen weken vonden er twee emotionele hoorzittingen plaats, waarin bewoners de provincie vroegen om strengere regels voor het bedrijf, en mogelijk het intrekken van de vergunning.



Gedeputeerde Zevenbergen liet toen weten dat dat op dit moment niet mogelijk is in verband met de huidige wet- en regelgeving. In de Tweede Kamer pleitte Zevenbergen later voor een aanpassing van die juridische grenzen. Ook een adviescommissie van de provincie adviseerde eerder om het chemieconcern voorlopig stil te leggen.



“Is de gereedschapskist van de provincie echt leeg?” vroeg Statenlid Negash (PvdA) vandaag aan de gedeputeerden. SP en Partij voor de Dieren willen dat beter laten onderzoeken. “Als je niet eerlijk was toen je de vergunning kreeg, moet dat gevolgen hebben,” aldus Statenlid Van Aelst (SP). Ze verwijst daarmee naar het feit dat DuPont (nu Chemours) al jaren weet over de schadelijkheid van de stof PFAS en vervuiling. Zevenbergen zegt naar aanleiding van een motie toe om extern advies in te winnen over de mogelijkheden: "Ik zie de motie als aansporing tot het inwinnen van een 'second opinion.' We gaan dat gewoon doen."

Saneren recreatieplas Merwedelanden

Zevenbergen liet ook weten dat de provincie gaat kijken naar de mogelijkheid om recreatieplas Merwelanden te saneren zodat er weer gezwommen kan worden. Ook omarmt de gedeputeerde een motie om de bodem en het (zwem)water in de omgeving van de fabriek te onderzoeken voor een nulmeting.

Uit onderzoek van Zembla bleek dat water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek in Dordrecht zeer ernstig verontreinigd is met PFAS. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht.

‘Tsunami aan moties’

In de vergaderzaal van de provincie Zuid-Holland werden woensdag maar liefst 26 moties bsproken. Statenlid Verkoelen (50PLUS) sprak over “een tsunami aan moties.” Het Statenlid citeerde uit de gebruiksaanwijzing voor teflonpannen en stelde: “Het is tijd dat we verder leven zonder anti-aanbaklaagje.”

Illegale lozing

In Provinciale Staten werd ook gesproken over de illegale lozing door Chemours dit voorjaar, van PFAS-verbinding trifluorazijnzuur (TFA), waarvoor een last onder dwangsom is opgelegd. Inmiddels is ook aangifte gedaan. Echter, licht gedeputeerde Stolk toe, deze stof is wél toegestaan als er een vergunning is. Chemours kán dus een vergunning aanvragen voor lozing van deze stof in de toekomst. Dat leidt tot onbegrip bij sommige Statenleden.



De provincie strééft naar nul uit pijp van Chemours (geen uitstoot meer). Zevenbergen: “Maar nul uit de pijp, morgen, dat kan ik niet waarmaken.” Ook meldt gedeputeerde Stolk (CDA) dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ en ook het voorzorgsprincipe, voor zover de wet het toelaat, uitgangspunten zijn van de provincie.