Ernstig zieke oud-werknemer klaagt chemieconcern Chemours aan wegens gezondheidsproblemen Vandaag • leestijd 3 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Theo van Ballegooijen, die jaren voor chemieconcern Chemours in Dordrecht werkte, klaagt zijn voormalig werkgever aan. Hij stelt Chemours aansprakelijk voor zijn gezondheidsproblemen. Hij heeft prostaatkanker en ontstekingen door zijn hele lichaam. Dat heeft zijn advocaat vandaag in een persbericht laten weten. Eerder kondigde Van Ballegooijen de procedure al aan in de Zembla uitzending ‘De PFAS-doofpot’. "Ik wil erkenning dat ik ziek ben geworden door die rommel."

Van Ballegooijen werkte 38 jaar als monteur bij chemiereus DuPont en haar rechtsopvolger Chemours. Sinds 2010 zit hij ziek thuis. Tijdens zijn werk kwam hij in contact met giftige stoffen zoals PFOA (een PFAS-variant). Van Ballegooijen heeft verhoogde PFOA-waarden in zijn bloed. Zijn gezondheidsklachten zijn klachten die in verband worden gebracht met de stoffen waarmee hij werkte. Naast prostaatkanker heeft hij klachten aan zijn lever, ogen en immuunsysteem.

Inmiddels wordt wereldwijd steeds meer bekend over de gezondheidsrisico’s van PFAS. in de Zembla-uitzending De PFAS-doofpot blijkt dat Chemours al decennia wist van gezondheidsrisico’s - en dat geheim hield.

'Ze kozen ervoor om het stil te houden'

Van Ballegooijen: “Ik ben door mijn werkgever nooit ingelicht hoe gevaarlijk de stoffen zijn waar ik mee heb gewerkt, terwijl Dupont dat sinds de jaren ’60 al wist, ze hebben er voor gekozen om het stil te houden en in Nederland het voort te zetten. De risico’s hebben ze bewust verzwegen en de mensen er gewoon mee laten werken, omdat het draaide om het grote geld en niet om de gezondheid van de medewerkers. Ik start deze zaak omdat ik gerechtigheid wil. Ik wil erkenning dat Dupont fouten heeft gemaakt en dat ik ziek ben geworden en velen met mij, en dat komt door die rommel.”

Van Ballegooijen beschikt door de uitzending van Zembla over stukken die aantonen dat DuPont wist van de gezondheidsrisico’s, maar niet ingreep. Zo schreef DuPont in een interne memo in 1961 al dat de stof PFOA gevaarlijk was en dat contact met de huid ‘strikt vermeden’ moest worden. Ook waren er dankzij onder andere proefdierstudies al sinds de jaren ‘60 signalen dat PFAS kan leiden tot leverschade, schade aan het immuunsysteem, oogafwijkingen en kanker.

Tijdens zijn werk kreeg Van Ballegooijen bij een incident een lading giftige PFAS-stoffen over zijn hoofd uit een open leiding. De chemiefabriek hield jarenlang vol dat het ‘gewoon shampoo’ was, niks om bang voor te zijn.

Geen erkenning

Van Ballegooijen vertelde er over in Zembla en doet zijn verhaal nogmaals in EenVandaag van 5 juli 2023. Tot nu toe weigert zijn voormalig werkgever volgens Van Ballegooijen te erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Chemours wil niet meewerken aan onderzoek naar de fouten en de gezondheidsklachten, stelt Van Ballegooijens advocaat Mark de Hek.