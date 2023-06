Hoorzitting over Chemours in provincie Zuid-Holland na 'De PFAS-doofpot' Vandaag • leestijd 2 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Provinciale Staten in Zuid-Holland houdt op vrijdag 1 september naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot’ een hoorzitting over chemiebedrijf Chemours. De Statenleden willen dan niet alleen de directie van het bedrijf uit Dordrecht horen, maar ook werknemers, omwonenden en lokale bestuurders.

Maar liefst tien partijen uit de Staten riepen na de Zembla-uitzending op om een hoorzitting te organiseren.

De PFAS-doofpot

Zembla kreeg het afgelopen jaar honderden documenten in handen over de manier waarop DuPont (nu Chemours) decennialang zweeg over de risico’s van PFOA voor mens en milieu. In ‘De PFAS-doofpot’ blijkt dat het bedrijf al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. De uitzending leidde tot veel verontwaardiging, bij politieke partijen en omwonenden.

De hoorzitting vindt volgens de provincie "naar alle waarschijnlijkheid" op 1 september plaats, kort na het zomerreces. De ChristenUnie, dat het initiatief hiertoe nam, wil van Gedeputeerde Staten een feitenoverzicht krijgen van alle ontwikkelingen sinds de fabriek (die voorheen onder DuPont viel) in Dordrecht staat.

Gedeputeerde Meindert Stolk kon dat niet beloven. "We werken graag mee, maar de fabriek staat er sinds 1960. Het is onmogelijk om ieder document en detail sinds die tijd in kaart te brengen. Sinds 2015 zijn hierover volgens mij al 86 brieven naar de Staten gestuurd", aldus Stolk. "Maar we gaan kijken hoever we komen."

Hoorzitting Tweede Kamer

De Tweede Kamer houdt volgende week woensdag (5 juli) al een hoorzitting, waarvoor de directeur van Chemours is opgeroepen. De Kamer wil dan horen of het bedrijf inderdaad al decennialang op de hoogte is van de gezondheidsrisico's.

Water omgeving Chemours ernstig verontreinigd met PFAS

Donderdag kwam Zembla met nieuwe onthullingen in het PFAS-dossier: Water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dat blijkt uit metingen van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland die Zembla in bezit heeft.