‘Volksgezondheid moet belangrijker worden bij vergunningen aan industrie’

Bij het verlenen van vergunningen aan industrie moet de volksgezondheid een veel prominentere rol krijgen dan nu het geval is. Dat zei onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vandaag in de Tweede Kamer tijdens de rondetafel over Chemours, Tata Steel en asfaltfabriek APN: “Het voorzorgsbeginsel moet veel zwaarder wegen dan het nu doet."

Rosita Thé van de milieudienst in Zuid-Holland onderschreef dat: “Dat doen we ook bij potentieel zorgwekkende vervoermiddelen, zoals de elektrische step. Zo’n step mag niet de weg op als we niet zeker weten dat het veilig is. Het kan toch niet zo zijn dat we met een step voorzichtiger zijn dan met potentieel zeer zorgwekkende stoffen?”