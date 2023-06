Massa-aangifte van omwonenden tegen Chemours

Topadvocaat Bénédicte Ficq bereidt namens omwonenden een massa-aangifte voor tegen chemiefabriek Chemours, naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘ De PFAS-doofpot ' . “Wat Zembla heeft laten zien in de uitzending is zó ernstig dat dit wat mij betreft wel moet leiden tot een aangifte”, aldus Ficq.

Zembla kreeg het afgelopen jaar honderden documenten in handen over de manier waarop DuPont (nu Chemours) het gevaar en schadelijkheid van PFAS sinds de jaren ’60 heeft achtergehouden. Uit de documenten blijkt dat DuPont al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. Uit de stukken blijkt ook dat DuPont decennialang zweeg over de risico’s van PFOA voor mens en omgeving.