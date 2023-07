Door Chemours geïnitieerde burenraad staakt samenwerking met datzelfde Chemours

In de Zembla-uitzending werd duidelijk dat het chemieconcern al er al sinds de jaren tachtig van op de hoogte is een giftige PFAS-variant te gebruiken. Giftige PFAS kunnen schadelijk zijn voor het immuunsysteem en vergroten de kans op kanker. PFAS zijn bovendien zogeheten forever chemicals: niet of nauwelijks te vernietigen. De verontwaardiging was dan ook groot toen in diezelfde Zembla-uitzending bleek dat het water rond de Dordtse Chemours-fabriek gevaarlijk hoge PFAS-waardes bevat.