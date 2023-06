De PFAS-doofpot 

Vrijwel de hele aarde is vervuild met giftige PFAS-chemicaliën. Deze ‘forever chemicals’, verwerkt in bijvoorbeeld cosmetica en anti-aanbaklagen van pannen, worden onder meer in verband gebracht met kanker, nierbeschadiging en hartaandoeningen en zorgen voor een verminderde werking van het immuunsysteem.

PFAS zijn niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu en zitten inmiddels in het bloed van bijna alle mensen. Wereldwijd zijn er al zeker driehonderd diersoorten mee besmet. In de Verenigde Staten barst in 2015 een gigantisch milieuschandaal los als blijkt dat chemiebedrijf DuPont, een van de grootste verspreiders van de giftige stof, decennialang zweeg over de gevolgen van PFAS voor mens en milieu.