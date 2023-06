Openbaar Ministerie overweegt heropening onderzoek Chemours

21 jun. 2023 - 13:22

Ik heb een reactie ingetypt, die opeens weg was, Weet niet of jullie hem ontvingen. Kwam er uiteindelijk ook op neer dat ik vroeg: Zembla, bedankt maar waarom is niet al in 2016 actie ondernomen door jullie? Toen was de desinformatie door bedrijven DuPont en Chemours al lang en breed bekend, Follow the Money had de hele geschiedenis uitgezocht. Afz. M.Top, sinds ong 2000 inwoonster van Dordrecht. PS PFOS en PFOA in bloed is onlangs aangetoond bij mij. Beneden de HBM-I waarde weliswaar ("Geen kans op nadelige gezondheidseffecten"), maar het hoort niet in je bloed. En GenX kon/mocht niet bepaald worden. Juist daarnaar ben ik benieuwd omdat het waterbedrijf hier Evides is, met veel te veel GenX in het water volgens de nieuwste inzichten van het RIVM. Je drinkt het, je kookt erin, koffie, thee, soep, pasta....Dordtse horeca maakt er gebruik van ..... Gelukkig heb ik geen volkstuin. Het RIVM stelt steeds de inzichten bij. De regels worden strenger. De overheden hebben het vies laten afweten, instanties en m.n. ook die visieloze VVD. Ook lokaal in Dordrecht. Wethouder Van Heijningen (VVD), nu burgemeester van Bodegraven, gaf vergunningen af. Hij wenste niet door Ingrid de Groot -journaliste van het AD, met een kritische artikelenreeks over DuPont Chemours in 2016- te worden geinterviewd. Dordrecht was een miezerig laf stadje, vanuit Sliedrecht moest de actie komen. Het bedrijf schermde met werkgelegenheid en cadeautjes voor de stad. Destijds (2016) is wel een demo georganiseerd