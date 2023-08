Ook zeelucht blijkt vervuild met PFAS Gisteren • leestijd 2 minuten • 353 keer bekeken • bewaren

Aan de kust van België zitten opvallend hoge concentraties PFAS in de lucht. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. De concentraties zijn vergeleken met twee andere plaatsen in België waar de concentraties PFAS veel lager bleken. Emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer is niet verbaasd over de resultaten, maar wel bezorgd.

In Vlaamse media zegt De Boer dat de concentraties niet gevaarlijk zijn en dat je nog gerust langs het strand kunt lopen: “Er is dus geen reden tot paniek of acuut gevaar als je zeelucht inademt”, zegt De Boer. “Maar wat dit wel aantoont, is hoever we het hebben laten komen met die PFAS. Zelfs de gezonde zeelucht is erdoor verontreinigd. Om de concentraties niet nog te laten toenemen, moet PFAS-productie zo snel mogelijk verboden worden”, zegt hij tegen het Nieuwsblad.

Wat is er gemeten?

Het gaat vooralsnog om een verkennende studie. Er zijn op twee plekken aan het strand (Zoute en Duinbergen) monsters genomen in de kustplaats Knokke-Heist. De concentraties in die monsters zijn vervolgens vergeleken met de stadslucht van Borgerhout en de landelijke lucht in de plaats Dessel. De PFAS-concentraties in zwevend stof waren drie tot vijf keer hoger dan in het stedelijk gebied van Borgerhout en 15 tot 24 keer hoger dan in het landelijk gebied van Dessel.

Download het onderzoek van VITO:

De verklaring voor de hoge concentraties volgens De Boer zit in het zeeschuim. Eerder Belgisch onderzoek toonde aan dat PFAS zich ophoopt in zeeschuim. Op zee concentreren PFAS zich in het schuim dat vervolgens op het land wordt geblazen. Deze minuscule druppeltjes, ook wel seaspray genoemd, blijken een PFAS-concentratie te hebben die honderden tot duizenden keren hoger is dan in het zeewater. Nederland is dit jaar gestart met een onderzoek naar PFAS in zeeschuim langs de kust.

De Boer legt uit tegenover de VRT hoe PFAS vervolgens in de lucht terechtkomt: "Er zijn experimenten gedaan om te kijken hoe je PFAS kan verwijderen uit afvalwater. Daaruit bleek dat als je lucht door water borrelt, PFAS binnen een paar minuten bovenaan zit. We vermoeden dat dit proces zich ook op zee afspeelt. De wind blaast PFAS dan richting de kust.”

Zowel VITO als De Boer wil dat er nu grondiger onderzoek komt naar de concentraties in de lucht en de mogelijke gevolgen ervan.