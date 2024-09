Kijktips voor het weekend: Van der Valk, Rebel Ridge, Karen Pirie en meer

© BBC

Verder kun je vanaf dit weekend ook nog kijken naar onder meer Better (NPO), Conviction (Canvas), Face to Face (NPO), Ferry (VRT 1) en SEAL Team (Veronica).

Rebel Ridge (vrijdag 06/09 Netflix) Misdaadfilm van Jeremy Saulnier (Hold the Dark) over een ex-marinier (Aaron Pierre) die probeert zijn gearresteerde neef vrij te krijgen, maar dan verwikkeld raakt in een strijd met de lokale politiechef (Don Johnson). Bekijk de trailer.

Disco, Ibiza, Locomia (vrijdag 06/09 Netflix) Spaans-Mexicaanse film met Jaime Lorente (Money Heist, Elite) in één van de hoofdrollen. Het drama speelt zich af in de jaren tachtig en volgt een stel vrienden die zich vestigen op Ibiza en willen slagen in de muziekwereld.

Selling Sunset S08 (vrijdag 06/09 Netflix) Amerikaanse realityserie over de makelaars van de Oppenheim Group die het luxeleven verkopen aan de rijke elite in Los Angeles. Voor hun werk in en rond de stad is het ook enorm belangrijk om de juiste connecties te hebben.

Fast & Furious 6 (vrijdag 06/09 Netflix) Zesde deel uit de reeks actiefilms, waarna morgen ook nog het zevende deel op Netflix verschijnt, gevolgd door het achtste deel op zondag. En de filmreeks wordt vervolgens op maandag afgesloten met de spin-off Hobbs & Shaw.

Better (vrijdag 06/09 NPO 2) Britse misdaadserie over een corrupte detective (Leila Farzad) die al decennialang een deal heeft staan met een inmiddels invloedrijke crimineel (Andrew Buchan), maar wanneer haar zoon ziek wordt haar leven wil beteren. Bekijk de trailer.

Karen Pirie (vrijdag 06/09 VRT 1) Britse misdaadserie waarin DS Karen Pirie (Lauren Lyle uit Vigil) in een nog niet opgeloste zaak duikt omtrent de moord op een serveerster die 25 jaar eerder plaatsvond. Haar lijk werd toen gevonden door drie studenten. Lees de recensie.

Kameleon (vrijdag 06/09 Videoland) Komische dramaserie uit België, waarin vier vrienden de verleiding van het snelle geld in het criminele circuit moeten weerstaan terwijl ze proberen weg te komen uit de Antwerpse wijk waar ze samen zijn opgegroeid. Bekijk de trailer.

Face to Face S03 (zaterdag 07/09 NPO 3) Deense thrillerserie waarin nu de ondernemer en CEO Holger Lang (Lars Mikkelsen) centraal staat. Hij onderzoekt de moord op zijn dochter en begint te vermoeden dat haar broer (Pilou Asbæk) erbij betrokken is. Lees de recensie.

Conviction: The Case of Stephen Lawrence (zaterdag 07/09 Canvas) Op feiten gebaseerde misdaadserie die dient als vervolg op een eerdere tv-film van Paul Greengrass uit 1999. Steve Coogan speelt een rechercheur die een oude moord nogmaals bekijkt. Bekijk de trailer.

Edge of Tomorrow (zondag 08/09 Netflix) Sciencefictionfilm van Doug Liman (The Bourne Identity) uit 2014. Tom Cruise speelt een laffe soldaat die tijdens een oorlog tegen aliens in een Groundhog Day-scenario belandt: telkens als hij sterft beleeft hij dezelfde dag opnieuw.

Wise Guy: David Chase and The Sopranos (zondag 08/09 HBO Max) Documentaire over de maker van The Sopranos David Chase. Op een replica set van het kantoor van psychiater Jennifer Melfi analyseert hij zichzelf en zijn werk aan de HBO-serie. Bekijk de trailer.

Van der Valk (zondag 08/09 BBC First) Engelstalig misdaaddrama over een rechercheur in Amsterdam. In de eerst aflevering belanden hij en zijn team in de wereld van kunst en politiek als er twee mogelijk aan elkaar gelinkte moorden onderzocht worden. Lees de recensie.

SEAL Team S06 (zondag 08/09 Veronica) Militair drama over een speciaal team binnen de Amerikaanse Navy SEALs. In de première van het zesde seizoen loopt team BRAVO in een hinderlaag en lijken niet alle teamleden de situatie te gaan overleven. Bekijk de trailer.

Ferry (zondag 08/09 VRT 1) Misdaadserie die dient als prequel op Undercover, met Frank Lammers als Ferry Bouman. Ferry krijgt als beginnende xtc-producent in Brabant te maken met een drugsbaron (Steef Cuijpers) en een gevaarlijke motorbende. Lees de recensie.

Jack Whitehall: Fatherhood with my Father (dinsdag 10/09 Netflix) Realityserie waarin de net vader geworden komiek Jack Whitehall advies zoekt bij zijn keurige vader Michael. Het vader en zoon duo maakte eerder ook al een komisch reisprogramma voor Netflix.

We Are Lady Parts S02 (dinsdag 10/09 Canvas) Britse sitcom over een punkbandje met enkel moslimvrouwen. Ze willen hun nalatenschap cementeren door een album op te nemen, maar ontdekken dat een rivaliserende moslimband hun status bedreigt. Bekijk de trailer.

Boxer (woensdag 11/09 Netflix) Dramafilm waarin een jonge en veelbelovende atleet met zijn vrouw wegvlucht uit het communistische Polen. Vanaf dan heeft hij nog maar één doel voor ogen: zijn competitie verslaan om vervolgens de grootste bokser ooit te worden.

Technoboys (woensdag 11/09 Netflix) Komische film uit Mexico die dient als satire op de muziekindustrie. Een ooit succesvolle boyband is vastbesloten een comeback te maken. De leden hebben echter veel moeite om zich te redden in een compleet veranderde wereld.

Bandida – A Número Um (woensdag 11/09 Netflix) Braziliaanse misdaadfilm waarin een jonge vrouw in de sloppenwijken opgroeide te midden van gevaarlijke rivaliserende bendes. Tijdens haar zoektocht naar macht krijgt ze te maken met liefde, verraad en geweld.

The Circle S07 (woensdag 11/09 Netflix) Combinatie tussen een realityshow en een sociaal experiment, waarin het de deelnemers enkel is toegestaan om te communiceren door middel van hun online profielen. Uiteindelijk maken ze kans een groot geldbedrag te winnen.

Billionaire Island (donderdag 12/09 Netflix) Komische dramaserie van de bedenkers van Lilyhammer, over de visindustrie in Noorwegen. Trine Wiggen (Mammon) is te zien als Julie Lange, die vastbesloten is om de grootste zalmproducent te worden. Bekijk de trailer.

Emily in Paris S04 (donderdag 12/09 Netflix) Romantische dramaserie over de perikelen van een jonge Amerikaanse vrouw (Lily Collins) in Parijs, afkomstig van de maker van Sex and the City. Tweede helft van het vierde seizoen: vijf afleveringen. Bekijk de trailer.

Midnight at the Pera Palace S02 (donderdag 12/09 Netflix) Bovennatuurlijke dramaserie uit Turkije waarin een vrouw tijdens haar verblijf in een hotel in Istanbul naar het verleden wordt getransporteerd en daar stuit op een mysterie. Naar een boek van Charles King.

Ángel Di María: Breaking Down the Wall (donderdag 12/09 Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van de Argentijnse voetballer - en wereldkampioen in 2018 - Ángel Di María, die Louis van Gaal benoemde tot de slechtste trainer met wie hij ooit werkte.

Into the Fire: The Lost Daughter (donderdag 12/09 Netflix) Tweedelige documentaireserie waarin een vastberaden moeder het uiterst complexe mysterie rond de verdwijning van haar dochter eind jaren tachtig probeert te ontrafelen, nadat ze het kind ter adoptie afstond.

Grantchester S08 (donderdag 12/09 NPO Plus) Britse misdaadserie die zich afspeelt in de jaren vijftig en draait om het partnerschap tussen een agent (Robson Green) en een dominee (Tom Brittney). In de première wordt een motorracer dood gevonden. Bekijk de trailer.