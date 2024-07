Een van ons: trailer voor serie geïnspireerd door moord op Marianne Vaatstra

Vanaf donderdag 12 september kun je op CANAL+ kijken naar de nieuwe misdaadserie Een van ons, geïnspireerd door de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Richelle Plantinga (Swanenburg) geeft in het drama gestalte aan de 16-jarige Anneke, die erg graag wil vertrekken uit het dorp waar ze woont, maar daarover ruzie krijgt met haar vriend (Gijs Blom). Ze wordt uiteindelijk verkracht en om het leven gebracht door de onopvallende Evert Schepenear (Aus Greidanus Jr.). Hans Kesting is te zien als de vader van Anneke, Imanuelle Grives geeft gestalte aan de detective die aan de zaak werkt en Eefje Paddenburg speelt de dochter van Evert, die altijd al vermoedde dat haar vader iets afschuwelijks gedaan zou kunnen hebben. Een van ons werd ontwikkeld door tv-producent Pieter Kuijpers (Riphagen, Van God los, Ares) en scenarist Willem Bosch (The Spectacular, Van God Los, Penoza). Michiel van Erp (I.M., Niemand in de stad, Ramses) tekende voor de regie.