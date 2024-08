Emily in Paris: Netflix onthult trailer voor tweede deel van vierde seizoen

De conclusie van het vierde seizoen van Emily in Paris is vanaf donderdag 12 september te zien op Netflix, dat vandaag de eerste beelden van het slotstuk onthulde. In de trailer zien we onder meer hoe Emily (Lily Collins) Parijs even verlaat en afreist naar Rome. De huidige reeks heeft nog vijf afleveringen te gaan. Emily in Paris volgt een jonge Amerikaanse vrouw die voor haar werk is verkast naar Frankrijk. In de eerste helft van het vierde seizoen was Emily van slag door al de dramatische perikelen op de mislukte trouwerij van Camille (Camille Razat) en Gabriel (Lucas Bravo): ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar Gabriel verwacht een baby met zijn ex en Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel zijn inmiddels bevestigd. Emily in Paris werd bedacht door Darren Star (Sex and the City), die ook Younger en Uncoupled maakte.