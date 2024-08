SEAL Team: zesde seizoen gaat in september van start bij Veronica

In Amerika gaat dit weekend het zevende en laatste seizoen in première, terwijl in Nederland volgende maand het zesde seizoen aan de beurt is.

Het zesde seizoen van SEAL Team gaat in Nederland op 8 september in première bij Veronica: vanaf dan zie je elke zondag een dubbele aflevering. Het militaire drama van tv-maker Benjamin Cavell (Justified) volgt een speciaal elite-team binnen de Amerikaanse Navy SEALs en toont de impact van hun gevaarlijke missies op zowel de soldaten als hun familieleden. In de première van het zesde seizoen loopt team BRAVO in een hinderlaag en lijken niet alle teamleden dit te gaan overleven. De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door David Boreanaz (Bones), Max Thierot (Fire Country), Neil Brown Jr. (The Walking Dead), A.J. Buckley (CSI: New York) en Toni Trucks (Hostages), terwijl voor het zesde seizoen ook Raffi Barsoumian (The Code) aan de cast werd toegevoegd. Overigens gaat komende zondag het zevende en tevens laatste seizoen van SEAL Team in première bij de Amerikaans streamingdienst Paramount+.