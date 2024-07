Grantchester: achtste seizoen start in september bij de NPO

Het achtste seizoen van Grantchester komt in september naar de NPO: vanaf 21 september zie je elke zaterdag een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl de volledige reeks (zes afleveringen) vanaf donderdag 12 september te streamen is via NPO Plus. Grantchester speelt zich af in het Engeland van de jaren vijftig en draait om het partnerschap tussen agent Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney). In de première van het achtste seizoen wordt er tijdens een racewedstrijd voor het goede doel een zeer talentvolle motorrijder dood aangetroffen, waarna Keating en Davenport moeten uitzoeken wie de jongeling om het leven heeft gebracht. Het achtste seizoen is overigens ook het laatste seizoen waarin Brittney te zien is als Davenport: de acteur besloot vorig jaar de serie te gaan verlaten. Zijn vervanger, die in het negende seizoen zijn opwachting zal maken, is echter al aangekondigd.