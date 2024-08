Rebel Ridge: trailer voor nieuwe Netflix-film van Jeremy Saulnier

Zes jaar na de release van Hold the Dark verschijnt er weer een nieuwe speelfilm van regisseur Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room) en ook deze verschijnt weer rechtstreeks op Netflix, dat de premièredatum heeft vastgelegd op vrijdag 6 september. In Rebel Ridge volgen we ex-marinier Terry Richmond (Aaron Pierre uit The Underground Railroad), die naar het stadje Shelby Springs afreist om de borgsom voor zijn gearresteerde neef te betalen. Onderweg wordt zijn geld echter geconfisqueerd door lokale agenten, waarna hij verwikkeld raakt in een vete met politiechef Sandy Burnne (Don Johnson uit Miami Vice). Terry vindt een medestander in winkelbediende Summer McBride (AnnaSophia Robb) en terwijl ze samen een plaatselijk complot proberen bloot te leggen komen hun beide levens in gevaar. Bijrollen zijn er voor onder meer David Denman, Emory Cohen en James Cromwell. Saulnier nam ook zelf het scenario van de film voor zijn rekening.