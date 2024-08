Wise Guy: documentaire over David Chase en The Sopranos komt naar HBO Max

Vanaf zondag 8 september kun je op HBO Max kijken naar de tweedelige documentaire Wise Guy: David Chase and The Sopranos. De documentaire belicht het leven en de carrière van scenarist en The Sopranos-bedenker David Chase. Op een replica set van het kantoor van psychiater Jennifer Melfi (het personage van Lorraine Bracco in de serie) analyseert regisseur Alex Gibney (The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley) samen met Chase de oorsprong van The Sopranos, het creatieve proces achter de serie en de verbindingen tussen de personages en het eigen leven van de scenarist. De documentaire bevat tevens interviews met schrijvers, producenten en acteurs, waaronder Bracco, Edie Falco en Michael Imperioli, evenals klassieke fragmenten, oude auditie-opnames en behind-the-scenes-beelden. The Sopranos was van 1999 tot 2007 te zien op televisie en kreeg in 2021 ook nog een prequel-film getiteld The Many Saints of Newark.