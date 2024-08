We Are Lady Parts: tweede seizoen gaat in september van start op Canvas

Vanaf komende maandag is het eerste seizoen van We Are Lady Parts (bijna) dagelijks te zien bij Canvas en ook de première van het tweede seizoen is nu aangekondigd: de tweede reeks gaat op dinsdag 10 september bij de zender van start. De muzikale komedie volgt de jonge Amina Hussein (Anjana Vasan), die zich voegt bij een punkbandje dat bestaat uit moslimvrouwen. In de première van het tweede seizoen keert de band na hun tournee terug met een vernieuwde artistieke missie: ze willen hun nalatenschap vastleggen door een debuutalbum op te nemen. Maar dan ontdekken ze dat de rivaliserende moslimband Second Wife hun status bedreigt. Het tweede seizoen van We Are Lady Parts (dat weer bestaat uit zes afleveringen) is nog niet eerder in Nederland op tv te zien geweest. Het eerste seizoen van de serie is nu terug te kijken op NPO Plus.