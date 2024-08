Conviction: The Case of Stephen Lawrence gaat in september van start op Canvas

Het driedelige misdaaddrama Conviction: the case of Stephen Lawrence is vanaf zaterdag 7 september te zien op Canvas. De serie werd gemaakt in 2021 en is een vervolg op de tv-film The Murder of Stephen Lawrence van regisseur Paul Greengrass (Bloody Sunday, United 93) uit 1999. Het verhaal speelt zich af in 2006 en draait om de nasleep van de racistische moord op Stephen Lawrence in 1993. Terwijl de familie van Lawrence vecht voor gerechtigheid, is DCI Steve Driscoll (Steve Coogan) vastbesloten de moord op te lossen, ondanks tegenwerking binnen de politie. Sharlene Whyte en Hugh Quarshie spelen de ouders van het slachtoffer. De serie werd geschreven door onder meer Frank Cottrell Boyce, die vooral bekend is van zijn samenwerkingen met regisseur Michael Winterbottom. Het scenario is een adaptatie van het boek In Pursuit of the Truth, dat door Driscoll zelf werd geschreven. Alrick Riley (Spooks) tekende voor de regie.