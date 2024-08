Billionaire Island: trailer voor Netflix-serie van Lilyhammer-makers

De makers van Lilyhammer, dat in 2012 werd gelanceerd als eerste Netflix Original, zijn terug met een komisch drama over rijke mensen in de visindustrie.

Vanaf donderdag 12 september kun je op Netflix kijken naar de nieuwe Noorse serie Billionaire Island. Het komische drama werd opgenomen op het eilandje Frøya in de provincie Trøndelag en geeft een humoristische kijk op mensen die veel geld verdienen in de visindustrie. Trine Wigen (Mammon) is te zien als Julie Lange, de gewetenloze eigenaar van een succesvol visbedrijf. Ze plant een vijandige overname van haar grootste concurrent, om zo de grootste zalmproducent ter wereld te worden. Billionaire Island werd bedacht en geschreven door Anne Bjørnstad en Eilif Skodvin, die eerder de misdaadserie Lillyhammer met Steven van Zandt maakten. Lillyhammer was twaalf jaar geleden de allereerste serie die Netflix in meerdere landen beschikbaar stelde om te streamen. Het eerste seizoen van hun nieuwe serie bestaat uit zes afleveringen.