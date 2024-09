Kameleon S01E01: Vlaams banlieudrama oogt ietwat gekunsteld Videoland , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Streamz

Scenaristen Malik Mohammed en Kristof Hoefkens belichten het leven van Chris en zijn vrienden in de Antwerpse volkswijk Kiel, in bij vlagen gemankeerde komediereeks.

In de Antwerpse volkswijk Kiel staat een groep flats die in de volksmond de Braemblokken wordt genoemd, vernoemd naar architect Renaat Braem, die deze grijze, betonnen hoogbouw in de jaren vijftig realiseerde. Die plek is de plaats van handeling in de coming-of-age-reeks Kameleon. Het is misschien geen toeval, gezien dus die woonblokken, dat de hoofdpersoon (Noa Tambwe Kabati speelt Chris) zijn leven niet omschrijft als een schaakpartij, maar als Tetris, het spel waarin je de blokken die snel op je afkomen vliegensvlug moet ordenen; net zoals Chris zelf verschillende ballen in de lucht houdt.

Zijn ouders zitten krap bij kas, dus moet ook hij een wezenlijk deel bijdragen aan het huishouden. Dat doet hij door te werken, onder meer in een bioscoop, maar de jongeling probeert tegelijkertijd een acteercarrière van de grond te laten komen. En dan zijn er nog zijn vrienden Blackson (Kabeya Tama Theophore), Tina (Britt Hellinx) en Kofi (Abdulwahid Namzoya), met wie hij graag rondhangt.

In de eerste aflevering is te zien dat Chris datet met Ellen (Veerle Dejaeger), een jonge vrouw uit een middenklassengezin. Ze heeft hem uitgenodigd voor een etentje bij haar ouders. Coq au vin staat op het menu, en Chris heeft geen idee wat hij zich daarbij moet voorstellen. Met dit soort tegenstellingen proberen scenaristen Malik Mohammed en Kristof Hoefkens (Geldwolven) ogenschijnlijk nog eens de armlastige uitgangspositie van hun hoofdpersoon te benadrukken. Dat werkt op zich aardig en de uiteindelijke dinerscène, met onder meer Ellens racistische broer, heeft wel wat weg van Get Out (2017).

Maar Kameleon heeft ook iets artificieels, alsof we kijken naar een ietwat cartooneske verbeelding van het leven in een pracht- of krachtwijk. De serie had baat gehad bij iets realistischere, alledaagse scenario’s. Zie ook de ex van Tina, met wie ze dochter Destiny heeft: het personage oogt als een soort archetype van de slechte vader en mist diepgang. Soms gaat het streven naar een overzichtelijke verhaalstructuur ten koste van authenticiteit. Dat is bij Kameleon bij vlagen zonder meer het geval.