Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Better

© BBC / Sister Pictures

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week... met deze week geen Agent in verband met het voetbal.

Startende series dit weekend...

Better (vrijdag 06/09 NPO 2) Britse misdaadserie over een corrupte detective (Leila Farzad) die al decennialang een deal heeft staan met een inmiddels invloedrijke crimineel (Andrew Buchan), maar nadat haar zoon ziek wordt haar leven probeert te beteren. Bekijk de trailer.

Face to Face S03 (zaterdag 07/09 NPO 3) Deense thrillerserie waarin nu de ondernemer en CEO Holger Lang (Lars Mikkelsen) centraal staat. Hij onderzoekt de moord op zijn dochter en begint te vermoeden dat haar broer (Pilou Asbæk) erbij betrokken is. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 06/09 NPO 1) Pauls bedrijfsuitje krijgt een verrassende wending. Anna krijgt een klus als trainingsactrice in het ziekenhuis, maar het thema blijkt 'omgang met de menopauze op de werkvloer' te zijn. Job heeft het gehad met zijn ouders.

Boiling Point (vrijdag 06/09 NPO 1) De auditie van Robyn loopt anders dan verwacht. Point North verzorgt toch het etentje voor de bruiloft. Jamie mag zich over de bruiloftstaart ontfermen. Carly krijgt nieuws over het voortbestaan van het restaurant. Finale van de serie.

Tropenjaren (vrijdag 06/09 NPO 3) Rosa wil indruk maken op het old boys network op haar werk, en daarom haalt ze de dochter van haar baas in huis als oppas. Jelle heeft zo zijn twijfels, totdat hij haar ontmoet. Steve moet zich staande houden in een open relatie met Anna.

The Reunion (zaterdag 07/09 NPO 2) Thomas is in rouw. Zijn vader is dood en zijn halfbroer ligt in coma. Hij is de draad kwijt en Annabelle zegt tegen hem dat hij bij Fanny moet zijn. Via haar komt Thomas op het spoor van de echte Alexis. Laatste twee afleveringen van de serie.

Oogappels (zaterdag 07/09 NPO 3) Na NOS Studio Para Parijs zie je op NPO 3 een herhaling van de laatste afleveringen van het vijfde seizoen van de dramaserie Oogappels. Er zal om 23.10 uur worden afgetrapt met de uitzending en die duurt daarna tot ongeveer 02.10 uur.

Laura H. (zondag 08/09 NPO 3) Laura wordt vastgezet en mag enkel met haar advocaat praten. Haar vader worstelt met zijn vertrouwen in haar nu het erop lijkt dat ze heeft gelogen. Dan wordt ze geconfronteerd met een beschadigend appje van haar man. Lees de recensie.

Startende series na het weekend...

Grantchester S08 (donderdag 12/09 NPO Plus) Britse misdaadserie die zich afspeelt in de jaren vijftig en draait om het partnerschap tussen een agent (Robson Green) en een dominee (Tom Brittney). In de première wordt een motorracer dood gevonden. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...