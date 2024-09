Better S01E01-02: corruptie en vergelding in Leeds

© BBC

Acteurs Leila Farzad en Andrew Buchan zijn aan elkaar gewaagd in misdaaddrama over een rechercheur met gewetenswroeging.

Als beginnend politieagent in de Engelse stad Leeds kan Lou Slack (Leila Farzad uit The Decameron) de verleiding niet weerstaan om af en toe informatie uit te wisselen met beroepscrimineel Col McHugh (Andrew Buchan, bekend van Broadchurch). Twintig jaar later zijn de carrières van de twee innig met elkaar verstrengeld. Slack heeft dankzij de cruciale tips van McHugh promotie op promotie kunnen maken; McHugh heeft dankzij zijn informant een gigantisch drugsimperium kunnen opbouwen. Er ontstaan evenwel scheuren in de ogenschijnlijk bestendige band tussen de twee als Slacks zoon Owen (Zak Ford-Williams) met spoed wordt opgenomen met een hersenvliesontsteking.

Op dat moment overdenkt ze haar daden. Wat meespeelt is dat een jonge drugsdealer, die in dienst is bij McHugh, vermoord wordt aangetroffen. Een oud-rechercheur, die Slack adviseert, zegt op een gegeven moment zoiets als: we houden onszelf voor de gek, omdat we door willen gaan. Slack vertelt zichzelf dat het allemaal niet zo erg is, wat McHugh uitspookt. Maar de lijken, er vallen meer doden in de eerste twee afleveringen, vertellen een ander verhaal. Dus ontstaat er gewetenswroeging en begint Slack zich af te vragen of ze nog wel langer de lakei wil zijn van een genadeloze man. Het is geen verrassing dat de meest intense scènes die zijn waarin Farzad en Buchan met elkaar sparren.

McHugh is gewend dat mensen hem niet tegenspreken, maar maakt voor de weifelende Slack, al is het eenmalig, een uitzondering. Farzads personage moet het hebben van vliegensvlugge geestelijke bespiegelingen waarmee ze explosieve situaties kan de-escaleren. Buchan speelt de grote boze wolf die zich voor zijn werk uitdost in schaapskleren. Maar wie goed kijkt kan zijn vlijmscherpe tanden ontwaren. Misschien is het meest fascinerend aan Better dat ook Slack schuldig is, en dat het nog maar de vraag is of zij zichzelf kan redden. En of dat ook moet. De oud-rechercheur die haar van advies voorziet begint op een gegeven moment zelfs over de Bijbel, en dat is geen rare observatie.

Slack en McHugh worden door scenaristen Jonathan Brackley en Sam Vincent, bekend van Humans, in beeld gebracht als zondaars die een straf verdienen. Het valt te benieuwen wie van de twee uiteindelijk aan het kortste eind trekt.