Kijktips voor het weekend: The Tattooist of Auschwitz, Those Who Kill, Ghosts en meer

Verder kun je vanaf donderdag op Netflix kijken naar de nieuwe series The Åre Murders, Apple Cider Vinegar en Cassandra, plus het vierde seizoen van Sweet Magnolias.

The Snow Girl S02 (vrijdag 31/01 Netflix) Spaanse misdaadserie over journalist Miren Rojo (Milena Smit). Een moord en een verse aanwijzing in een oude verdwijningszaak trekken haar en haar nieuwe collega mee in een dodelijk spel genaamd 'the soul game'. Bekijk de trailer.

Knokke Off S02 (vrijdag 31/01 Netflix) Belgisch coming-of-age-drama over een stel tieners in het Vlaamse badplaatsje Knokke. De televisieserie volgt Louise (Pommelien Thijs), Daan (Eliyha Altena) en Alex (Willem De Schryver) op hun weg naar volwassenheid. Bekijk de trailer.

Who Saw The Peacock Dance In the Jungle? (vrijdag 31/01 Netflix) Japanse misdaadserie over een vrouw wiens vader, die werkzaam was als agent, vermoord wordt op kerstavond. Na zijn dood vindt ze een brief die wijst op een complot en gaat ze op zoek naar de waarheid.

Lucca’s World (vrijdag 31/01 Netflix) Mexicaanse dramafilm over een vrouw met een zoon die lijdt aan een hersenverlamming. In een poging om hem te helpen neemt ze hem mee naar India om daar een experimentele behandeling te ondergaan. Naar een waargebeurd verhaal.

The Eastern Gate (vrijdag 31/01 HBO Max) Poolse thrillerserie waarin Ewa Oginiec (Lena Góra) na een persoonlijke tragedie de geheime dienst wil verlaten. Dan verdwijnt haar ook als geheim agent werkzame partner als hij wordt ontmaskerd door de Russen. Bekijk de trailer.

Ghostst (zaterdag 01/02 Netflix) Amerikaanse remake van de gelijknamige Britse komedieserie. Een echtpaar wil een oud landhuis omtoveren tot een B&B, maar na een bijna-doodervaring ontdekt de vrouw (Rose McIver) dat er een aantal geesten in ronddwalen. Bekijk de trailer.

Newtopia (zaterdag 01/02 Amazon Prime Video) Romantische horrorserie uit Zuid-Korea, over een soldaat die tijdens zijn diensttijd geconfronteerd wordt met een zombie-invasie. In de chaos van het door zombies overspoelde Seoul probeert hij te herenigen met zijn vriendin.

Justice: Those Who Kill (zaterdag 01/02 Canvas) Deense misdaadserie over profiler Louise Bergstein (Natalie Madueño). In het nieuwe seizoen onderzoekt ze de moord op een net uit de gevangenis vrijgelaten bendelid, die op brute wijze werd doodgeschoten. Lees hier meer.

The Tattooist of Auschwitz (zondag 02/02 Canvas) Waargebeurde serie over een Joodse gevangene die in Auschwitz nummers op armen moest tatoeëren. In het meer recente heden vertelt hij (gespeeld door Harvey Keitel) zijn verhaal aan een journalist. Lees de recensie.

The Cleaner S03 (zondag 02/02 BBC First) Komische misdaadserie over een man (Greg Davies) die als schoonmaker van plaatsen delict kennismaakt met allergie ongewone figuren (bekende Britse acteurs in gastrollen) die hem meezuigen in hun wereld. Bekijk de trailer.

Teenage Mutant Ninja Turles: Mutant Mayhem (zondag 02/02 Netflix) Animatiefilm uit 2023, in de tekenstijl van Spider-Man: Into the Spider-Verse. De vier gemuteerde schildpadden zijn hier jonge tieners die op zoek gaan naar een manier om door mensen geaccepteerd te worden.

80 For Brady (maandag 03/02 Netflix) Komische sportfilm uit 2023 waarin vier vrouwen op leeftijd (Rita Moreno en Sally Field worden vergezeld door Grace and Frankie-duo Lily Tomlin en Jane Fonda) naar Texas reizen om hun held Tom Brady te zien spelen in de Super Bowl.

Prison Cell 211 (woensdag 05/02 Netflix) Mexicaanse misdaadserie gebaseerd op de (bijna) gelijknamige Spaanse film uit 2009. Tijdens een gewelddadige rel in een gevangenis doet een bezoekende mensenrechtenadvocaat zich voor als gevangene om zo te kunnen overleven.

Sintonia S05 (woensdag 05/02 Netflix) Braziliaanse dramaserie over de vriendschap tussen drie tieners die opgroeiden in dezelfde sloppenwijk van São Paulo. Ze jagen hun dromen na terwijl ze eveneens proberen te ontsnappen uit hun met drugs en armoede gevulde wereld.

Envious S02 (woensdag 05/02 Netflix) Romantische dramaserie uit Argentinië, waarin de bijna 40-jarige Vicky weer vrijgezel is. Ze besluit op zoek te gaan naar een nieuwe liefde, dan nog niet wetende dat dit zal leiden tot een diepgaande en geestige reis van zelfontdekking.

Kinda Pregnant (woensdag 05/02 Netflix) Romantische komediefilm waarin Lainy (Amy Schumer) jaloers is op de zwangerschap van haar vriendin en rond begint te lopen met een nep-babybuik. Niet veel later ontmoet ze plots de man van haar dromen. Bekijk de trailer.

Celebrity Bear Hunt (woensdag 05/02 Netflix) Competitieve realityshow waarin een aantal beroemdheden gedropt worden in de jungle, waar ze uit handen moeten zien te blijven van de survival-expert Bear Grylls. Met onder meer zangeres Mel B en oud-tennisser Boris Becker.

The Åre Murders (donderdag 06/02 Netflix) Zweedse misdaadserie naar de boeken van Viveca Sten (The Sandhamn Murders). Een rechercheur uit Stockholm reist af naar het besneeuwde Åre en bemoeit zich daar met het onderzoek naar een verdwenen vrouw. Bekijk de trailer.

Apple Cider Vinegar (donderdag 06/02 Netflix) Op feiten gebaseerde dramaserie over een wellness-goeroe (Kaitlyn Dever) die ontdekt dat het verzinnen van een dodelijke ziekte veel extra likes genereert op social media, maar uiteindelijk ontmaskerd wordt. Bekijk de trailer.

Sweet Magnolias S04 (donderdag 06/02 Netflix) Romantische dramaserie over vriendinnen Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) en Helen (Heather Headley), die in het fictieve plaatsje Serenity in South Carolina al hun lief en leed delen. Bekijk de trailer.

Cassandra (donderdag 06/02 Netflix) Duitse thrillerserie waarin een oud AI-systeem van een leegstaand 'smart home' na vijftig jaar per ongeluk weer wordt geactiveerd door nieuwe bewoners. Het systeem lijkt behulpzaam maar heeft ook een duistere kant. Bekijk de trailer.

Golden Kamuy – The Hunt of Prisoners in Hokkaido (donderdag 06/02 Netflix) Japanse dramaserie die dient als vervolg op de film. Sigumoto en Asirpa hebben twee stukken van de kaart en gaan op zoek naar de getatoeëerde gevangenen die hen naar de schat kunnen leiden.

Sisi S04 (donderdag 06/02 NPO Plus) Kostuumdrama dat zich afspeelt in het Oostenrijk van de 19e eeuw, over de romance tussen keizerin Sisi (Dominique Devenport) en keizer Frans Josef (Jannik Schümann). Het vierde seizoen start op 7 februari tevens bij NPO 2. Bekijk de trailer.

The Order (donderdag 06/02 Amazon Prime Video) Op feiten gebaseerde thrillerfilm over een FBI-agent (Jude Law) die in de jaren tachtig een reeks overvallen onderzoekt en denkt dat ze het werk zijn van de neonazi-groep van Bob Matthews (Nicholas Hoult). Bekijk de trailer.

Invincible S03 (donderdag 06/02 Amazon Prime Video) Animatieserie voor volwassenen van de auteur van The Walking Dead, waarin een tiener door zijn oppermachtige vader wordt klaargestoomd voor een leven als superheld, maar dan op een aantal duistere geheimen stuit.

Murdoch Mysteries S14 (donderdag 06/02 BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt in de 19e eeuw, over de Canadese rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson). In de première onderzoekt Murdoch een mogelijke poging tot moord op Charlie Chaplin. Bekijk de trailer.