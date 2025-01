Cassandra: Duitse thrillerserie verschijnt in februari bij Netflix

De Duitse thrillerserie Cassandra is vanaf donderdag 6 februari te zien bij Netflix. Het verhaal speelt zich af in en rond een in de jaren zeventig ontwikkeld 'smart home', dat inmiddels echter al vijftig jaar leegstaat. Wanneer Samira (Mina Tander) en haar gezin hun intrek nemen in het onbewoonde huis, reactiveren ze zonder dat ze het weten ook weer het AI-systeem genaamd Cassandra (Lavinia Wilson). Zij werd in de jaren zeventig geprogrammeerd om te zorgen voor de inmiddels overleden bewoners en ziet een nieuwe kans om zich nuttig te maken. Maar al snel blijkt Cassandra zeer specifieke ideeën te hebben met betrekking tot het huishouden, waarbij ze geen fouten duldt. En haar combinatie van een verouderd wereldbeeld en ogenschijnlijk duistere intenties brengt vervolgens het hele gezin in gevaar. De zesdelige reeks werd geschreven door Benjamin Gutsche (All You Need), die tevens de regie op zich nam.