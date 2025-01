Ghosts: Amerikaanse remake van BBC-serie vanaf februari te zien op Netflix

De komische serie Ghosts is vanaf zaterdag 1 februari te zien op Netflix. Het gaat om meerdere seizoenen, hoewel Netflix nog niet heeft onthuld hoeveel het er in totaal worden. Eerder dit jaar ging het vierde seizoen in première op de Amerikaanse televisie. Ghosts is een remake van de gelijknamige Britse serie die in Nederland al werd uitgezonden bij BBC First. De Amerikaanse versie volgt het echtpaar Sam (Rose McIver) en Jay (Utkarsh Ambudkar), die ontdekken dat het landhuis dat ze hebben geërfd een enorm bouwval is. En na een bijna-doodervaring doet Sam nog een ingrijpende ontdekking: ze kan ineens communiceren met meerdere geesten uit verschillende tijdsperioden die in en rond het landhuis ronddwalen. En daardoor worden de plannen van het echtpaar om een B&B op te richten plots een stuk gecompliceerder.