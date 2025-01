The Snow Girl S02E01: een onverminderd onverstoorbare hoofdpersoon

Journalist Miren Rojo (Milena Smit) manifesteerde zich in het eerste seizoen van The Snow Girl (La Chica de Nieve) als een uitstekend speurder. Ze wist Amaya, het vermiste meisje uit de titel, te vinden. Aan het begin van het tweede seizoen krijgt Rojo informatie toegespeeld over een andere vermissing: een tiener verdwijnt negen jaar eerder. Deze Laura Valdivia was een leerling op een bekende privéschool in de buurt van Malaga. Aan de blik van actrice Smit is te zien dat haar personage zich opnieuw gaat vastbijten in de vermissingszaak. In de eerste aflevering dient zich nog een groteske tweede zaak aan: de zeventienjarige Allison wordt dood aangetroffen in een hotel.