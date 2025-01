Apple Cider Vinegar: serie met Kaitlyn Dever komt in februari naar Netflix

Na sterke bijrollen op televisie in onder meer Unbelievable en Dopesick speelt Kaitlyn Dever (die straks ook te zien zal zijn in het tweede seizoen van The Last of Us) nu een hoofdrol in de serie Apple Cider Vinegar van Netflix. Het op feiten gebaseerde drama volgt Belle Gibson (Dever), die in de vroege dagen van social media mensen probeert te helpen op het gebied van welness en gezondheid. Als influencer beweert ze dat ze terminale hersenkanker heeft, die ze zelf weet te genezen door middel van een gezond en natuurlijk leven, terwijl dat allemaal gebaseerd is op een leugen. Alycia Debnam-Carey (The Lost Flowers of Alice Hart) geeft gestalte aan Milla Blake, een jonge vrouw die Belle wist te inspireren met haar eigen social-media-imperium. De serie is een adaptatie van het boek The Woman Who Fooled the World van Beau Donelly en Nick Toscano, dat door Samantha Strauss (Nine Perfect Strangers) voor televisie werd bewerkt.