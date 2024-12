The Eastern Gate: Poolse thrillerserie verschijnt eind januari bij HBO Max

De nieuwe Poolse thrillerserie The Eastern Gate is in Nederland vanaf vrijdag 31 januari te zien op HBO Max. De titel verwijst naar de Suwałki Gap; een vrij dunbevolkt gebied ten zuidwesten van de grens tussen Litouwen en Polen, dat van groot strategisch belang is voor de NAVO. De serie draait dan ook om het mechanisme van provocatie op het wereldtoneel en de complexe strijd tussen de inlichtingendiensten die in deze regio actief zijn. Het verhaal speelt zich af in de lente van 2021 en volgt Ewa Oginiec (Lena Góra), die na een persoonlijk drama de Poolse geheime dienst wil verlaten en opnieuw wil beginnen. Haar leven neemt echter een onverwachte wending als haar partner, ook een agent, wordt ontmaskerd door de Russische inlichtingendienst en vervolgens op mysterieuze wijze verdwijnt. De thrillerserie werd geregisseerd door Jan P. Matuszyński, wiens prijswinnende dramafilm Leave No Traces in 2021 de Poolse inzending was voor de Oscars.