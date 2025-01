The Order: thrillerfilm met Jude Law komt naar Amazon Prime Video

De waargebeurde misdaadfilm The Order met Jude Law (The Young Pope) komt volgende maand ook naar Nederland: de thriller is vanaf donderdag 6 februari te streamen bij Amazon Prime Video. The Order speelt zich af in het Amerika van de jaren tachtig, wanneer de noordwestelijke regio's geplaagd worden door overvallen op banken en geldtransporten. De eigenzinnige FBI-agent Terry Husk (Law) gelooft dat de misdaden niet het werk zijn van financieel gemotiveerde criminelen, maar van een groep gevaarlijke terroristen. Hij komt op het spoor van een neonazi-beweging genaamd The Order, die van plan zijn om een leger aan volgelingen op te bouwen en aanslagen te plegen. Nicholas Hoult (Nosferatu) speelt Bob Matthews, de leider van de groep neo-nazi's, Tye Sheridan (The Tender Bar) geeft gestalte aan een lokale agent die de FBI helpt en Jurnee Smollett (Lovecraft Country) is te zien als een collega van Husk.