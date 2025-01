Sisi: vierde seizoen gaat in februari van start bij de NPO

Aan het begin van het jaar gaat er wederom een nieuw seizoen van het Duitse drama Sisi van start bij de NPO: vanaf 7 februari zie je elke vrijdag een aflevering van het vierde seizoen op NPO 2 en NPO Start. Daarnaast is de volledige vierde reeks vanaf donderdag 6 februari al te streamen bij NPO Plus. Sisi speelt zich af in de 19e eeuw en volgt de stormachtige romance tussen keizerin Sisi (Dominique Devenport) en keizer Frans Jozef (Jannik Schümann). In het vierde seizoen doet Sisi mee aan een paardenrace, in de hoop het landgoed van haar vader te redden uit handen van een Franse edelman. Vervolgens ontdekt ze tevens een aantal duistere familiegeheimen en komt ze voor een dilemma te staan. Overigens is Sisi niet de enige tv-serie over het leven van Sisi: op Netflix kun je kijken naar Die Kaiserin, waar onlangs een tweede seizoen van verscheen.