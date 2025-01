Those Who Kill: vijfde seizoen start in februari bij Canvas

Het vijfde seizoen van Those Who Kill gaat 1 februari van start op Canvas: elke zaterdag zie je een dubbele aflevering van de achtdelige reeks. Het vijfde seizoen (dat bij de zender te zien is als het vierde seizoen - vanwege een afwijkende nummering) luistert naar de subtitel Justice en draait wederom om profiler Louise Bergstein (Natalie Madueño). De nieuwe reeks opent met de moord op een net uit de gevangenis vrijgelaten bendelid: de jongen, genaamd Patrick, werd op brute wijze neergeschoten. Bergstein, die net aan haar nieuwe baan als docent in criminele profilering is begonnen, neemt de zaak op zich. Ze werkt daarbij samen met haar college en partner Frederik Havgaard (Simon Sears). Ondertussen wordt voormalig bendelid Kim Jensen (Besir Zeciri), die nu in Zweden woont, opnieuw geconfronteerd met zijn criminele verleden in Denemarken.