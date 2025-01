The Åre Murders: trailer voor Zweedse Netflix-serie naar boeken van Viveca Sten

Vanaf donderdag 6 februari kun je bij Netflix kijken naar The Åre Murders en vandaag werden de eerste beelden van de Zweedse misdaadserie onthuld. The Åre Murders volgt rechercheur Hanna Ahlander, die tijdelijk geschorst is door de politie van Stockholm omdat er een intern onderzoek naar haar loopt. Om haar hoofd leeg te maken reist ze af naar een ski-resort in Åre, maar daar kan ze het niet laten om zich te bemoeien met het onderzoek naar een verdwenen vrouw. Uiteindelijk ziet de lokale agent Daniel Lindskog zich genoodzaakt met haar samen te werken. De serie is een bewerking van de eerste twee boeken (Verborgen in de sneeuw en Verborgen in de schaduw) uit de Åre Murders-reeks van de Zweedse auteur Viveca Sten (The Sandhamn Murders). Het script werd geschreven door Karin Gidfors (The Lawyer) en Jimmy Lindgren (bekend van de Zweedse remake van Penoza). Tot nu toe werden er vijf boeken in de Åre Murders-reeks gepubliceerd.