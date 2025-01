Murdoch Mysteries: seizoen veertien en vijftien komen naar BBC First

BBC First heeft de premièredata van nog eens twee seizoenen van Murdoch Mysteries aangekondigd: het veertiende seizoen is te zien vanaf donderdag 6 februari en het vijftiende seizoen gaat van start op vrijdag 21 februari. Het historische drama volgt de Canadese uitvinder en rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson), die tijdens zijn werk altijd kan rekenen op de steun van zijn vrouw dr. Julia Ogden (Hélène Joy). In de première van het veertiende seizoen onderzoekt Murdoch een mogelijke vergismoord binnen de theatergemeenschap, waarbij hij vermoedt dat een jonge Charlie Chaplin het beoogde doelwit was. Later in het seizoen stuit hij tijdens een onderzoek op een voor hem onbekend familielid. Aan de start van het vijftiende seizoen reist Murdoch naar Montreal, waarna latere afleveringen plaatsvinden tijdens onder meer Kerstmis en Halloween.