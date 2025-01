Knokke Off S02E01: nog meer onverteerbaar melodrama Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Ilias Van Bambost / Netflix / VRT

De boodschappen liggen er dik bovenop, in tweede deel van dramareeks over Vlaamse jetset.

Jacqueline (Viviane De Muynck) is afgereisd naar Knokke om haar zoon Patrick (Geert Van Rampelberg) te bezoeken. Zoonlief ligt in een coma sinds hij vorig seizoen door zijn dochtertje werd neergeschoten. Het personage van De Muynck gedraagt zich meteen kribbig. Als de behandelend arts tekst en uitleg geeft ten overstaan van de familie, en vraagt of er nog ‘meer vragen zijn’, pareert Jacqueline giftig: ‘Meer dan u denkt, dokter.’ Zo’n tête-à-tête is kenmerkend voor Knokke Off, waarin het melodrama er dik bovenop ligt - ja, natuurlijk zijn er meer vragen, evenals geheimen... Als Melissa (Anna Drijver) even later in de aflevering Patrick bezoekt, vertelt ze hem: ‘Iedereen haat jou.’

Knokke Off is niet van de tact. Personages hebben bijna op hun kostuums staan wat hun drijfveren zijn, mocht je dat als kijker vergeten zijn. De makers halen alle clichés uit de kast. Tijdens een bruiloft verschijnt Patricks vrouw Eleonore (Ruth Becquart) ineens, met Patrick in een rolstoel, ten tonele. Melissa gniffelt en spreekt over een kasplantje. Jacqueline ergert zich aan het feit dat haar zoon, in ijlende toestand, zo wordt tentoongesteld. Hij is toch geen clown? Het is een onbedoeld geestige scène, waarin het kolderieke karakter van de reeks opnieuw wordt benadrukt. Maar Jacqueline heeft ook andere bedoelingen: ze is óók in Knokke om de zakelijke belangen van Vandeal-groep veilig te stellen.

© Ilias Van Bambost / Netflix / VRT

Dat expliciteert ze ook tegen Eleonore. Want personages zonder geprononceerde motieven zijn er in Knokke Off niet. En hoe zit het met de sleutelpersonages? Daan (Eliyha Altena) fotografeert de bruiloft; Louise (Pommelien Thijs) is één van de gasten; Alex (Willem De Schryver) neukt zich suf in een vakantieoord. Dat laatste is ook exemplarisch voor het drama. Alles draait om seks of geld.