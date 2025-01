Sweet Magnolias: trailer voor vierde seizoen van Netflix-serie

Het vierde seizoen van Sweet Magnolias verschijnt donderdag 6 februari op Netflix en vandaag werd de officiële trailer onthuld. Het (romantische) drama volgt de vriendinnen Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) en Helen (Heather Headley), die wonen in het fictieve plaatsje Serenity in South-Carolina. Aan het einde van het derde seizoen kwamen Dana Sue en haar echtgenoot Ronnie (Brandon Quinn) nader tot elkaar, terwijl Helen nu op koers lijkt te liggen voor een hereniging met Erik (Dion Johnstone). Maddie is gelukkig in haar relatie met Cal (Justin Bruening) en lijkt gereed voor een volgende stap in haar professionele carrière. De vierde reeks speelt zich af tussen Halloween en Kerstmis, waarbij de stad onder meer getroffen wordt door een verwoestende storm. Sweet Magnolias is een bewerking van de boeken van auteur Sherryl Woods. Woods schreef in totaal elf boeken over de perikelen in Serenity.