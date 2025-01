Kinda Pregnant: Amy Schumer is nep-zwanger in komische Netflix-film

In haar stand-up-special Growing stond Amy Schumer (Unfrosted) als zwangere vrouw op het podium en in haar nieuwe Netflix-film speelt ze nu iemand die zich voordoet als een zwangere vrouw terwijl ze dat niet echt is. In de komediefilm Kinda Pregnant wordt Lainy (Schumer) jaloers op de zwangerschap van haar beste vriendin, waarna ze besluit om zelf rond te gaan lopen met een nep-babybuik. Niet veel later ontmoet ze echter onverwacht de man van haar dromen en ontstaan er de nodige complicaties. Bijrollen zijn er voor Jillian Bell (Murder Mystery 2), Will Forte (Bodkin), Damon Wayans Jr. (Love, Guaranteed) en Brianne Howey (Ginny & Georgia). Schumer werkte samen met Julie Paiva aan het script. De regie was in handen van Tyler Spindel, die eerder ook al The Out-laws, Father of the Year en The Wrong Missy maakte voor Netflix.