Kijktips voor het weekend: The Split: Barcelona, Arcadia, Severance en meer

Verder worden komende week My Life Is Murder (BBC Fist) en Fire Country (Net5) hervat op televisie, terwijl het tweede seizoen van The Night Agent debuteert op Netflix.

Back in Action (vrijdag 17/01 Netflix) Comebackfilm van Cameron Diaz, die sinds 2014 niet meer acteerde. De actiekomedie draait om twee ex-spionnen (Diaz en Jamie Foxx) die samen een gezin hebben gesticht, maar nu terug in actie moeten komen. Bekijk de trailer.

The Roshans (vrijdag 17/01 Netflix) Documentaire over een familie uit India die al heel lang actief is in Bollywood: Roshan Lal Nagrath werkte aan verschillende filmklassiekers en ook zijn twee zoons en kleinzoon zijn daar gevestigde namen in de entertainmentwereld.

Young, Famous & African S03 (vrijdag 17/01 Netflix) Zuid-Afrikaanse realityserie over een aantal beroemde en welvarende sterren in het land, die met een camera gevolgd worden terwijl ze in de hoofdstad luxueuze levens leiden en enorme hoeveelheden geld spenderen.

The Score (vrijdag 17/01 Netflix) Misdaadfilm uit 2001 waarin een ervaren dief (Robert De Niro, straks ook te zien in Zero Day) door zijn opdrachtgever (Marlon Brando in zijn laatste filmrol) gekoppeld wordt aan een jonge collega (Edward Norton) om een scepter te stelen.

LOL: Last One Laughing S03 (vrijdag 17/01 Amazon Prime Video) Realityshow waarin komieken in een ruimte worden opgesloten en elkaar aan het lachen moeten maken. Degene die het langst een strak gezicht houdt wint. Met in dit seizoen onder meer Plien en Bianca.

Severance S02 (vrijdag 17/01 Apple TV+) Black Mirror-achtige serie waarin werknemers zich op kantoor niets herinneren van hun leven thuis en zich thuis niets kunnen herinneren van hun werkzaamheden op kantoor. Een van de werknemers (Adam Scott) stuit op een complot.

Don’t Leave Me (vrijdag 17/01 Canvas) Italiaanse misdaadserie over het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen. Een rechercheur (Vittoria Puccini) vermoedt dat zijn dood verband houdt met een pedofielennetwerk en gaat op zoek naar de daders. Lees de recensie.

Jackass Number Two (zaterdag 18/01 Netflix) Komische film uit 2006 waarin de Jackass-leden (aangevoerd door Johnny Knoxville) stunts en grappen uithalen. Deel twee bevat een aantal klassieke scènes, zoals 'anaconda in ballenbak' en 'stier ontwijken op een wipwap'.

The Conjuring (zondag 19/01 Netflix) Horrorfilm uit 2013 waarin Ed en Lorraine Warren (Patrick Wilson en Vera Farmiga) vreemde voorvallen in een oud landhuis onderzoeken. Ook het vervolg The Conjuring 2 en de spin-off-film The Nun verschijnen zondag bij Netflix.

Annabelle (zondag 19/01 Netflix) Horrorfilm uit 2014 over de mysterieuze pop die te zien was in The Conjuring. Ook de prequel over de geschiedenis van de pop (Annabelle: Creation) en het vervolg Annabelle Comes Home (met Vera Farmiga en Patrick Wilson) zijn te zien.

The Split: Barcelona (zondag 19/01 BBC First) Tweedelige special die dient als vervolg op de Britse dramaserie The Split. Hannah (Nicola Walker) en Nathan (Stephen Mangan) zijn in Spanje om het huwelijk van hun dochter (Elizabeth Roberts) bij te wonen. Bekijk de trailer.

Arcadia S02 (zondag 19/01 VRT 1) Dystopisch drama waarin mensen beoordeeld worden op persoonlijke scores. Een vader (Gene Bervoets) fraudeert met de scores van zijn dochters. In het tweede seizoen zien we tevens Romana Vrede (Nemesis) in de cast. Bekijk de trailer.

My Life Is Murder S03 (dinsdag 21/01 BBC First) Misdaadserie over broodbakker en ex-agent Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess), die het als privédetective niet kan laten om zich regelmatig te bemoeien met verschillende politiezaken. Bekijk de trailer.

Cheaters (dinsdag 21/01 NPO 3) Britse komedieserie waarin Josh (Joshua McGuire) en Fola (Susan Wokoma) met elkaar in bed belanden, terwijl ze beiden in een relatie zitten. Eenmaal thuis ontdekt Josh tot zijn grote schrik dat Fola zijn nieuwe buurvrouw is. Lees de recensie.

Fire Country S03 (dinsdag 21/01 Net 5) Dramaserie over een gevangene (Max Thieriot) die in ruil voor strafvermindering deelneemt aan een speciaal programma: hij moet de brandweer meehelpen met het blussen van de talloze branden die Californië teisteren. Bekijk de trailer.

W.A.G.s to Riches (woensdag 22/01 Netflix) Realityserie over de levens van de vrouwen en vriendinnen van verschillende rappers en atleten. Terwijl ze te maken krijgen met een aantal uitdagingen binnen hun relatie, proberen ze tegelijkertijd hun eigen ambities na te streven.

The Wolf of Wall Street (woensdag 22/01 Netflix) Zwartkomische biopic uit 2013, gemaakt door Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio speelt beursmakelaar Jordan Belfort, die heel jong miljonair wordt, maar zich vervolgens verliest in een levensstijl vol seks, drank en drugs.

Prime Target (woensdag 22/01 Apple TV+) Thrillerserie over een jonge wiskundige (Leo Woodall) die zoekt naar een patroon in priemgetallen waarmee hij toegang zou krijgen tot elke computer op aarde. Hij ontdekt echter dat hij door iets of iemand wordt tegengewerkt.

The Night Agent S02 (donderdag 23/01 Netflix) Spionagethriller van de bedenker van The Shield, over een FBI-agent die werkt in de kelder van het Witte Huis en wordt meegezogen in een samenzwering. In seizoen twee kan hij zelf een ‘night agent’ worden. Bekijk de trailer.

The Sentinal (donderdag 23/01 Netflix) Politieke actiefilm uit 2006 over een ervaren agent van de geheime dienst (Michael Douglas) en zijn jongere collega (Kiefer Sutherland). Na een aanslag op de president lijkt het erop dat er een interne mol geheime informatie doorspeelt.

A Thousand Words (donderdag 23/01 Netflix) Geflopte komediefilm uit 2012 waarin een praatgrage man (Eddie Murphy) door een speling van het lot nog maar een zeer beperkt aantal woorden tot zijn beschikking heeft. Murphy zette na deze flop zijn acteercarrière op pauze.

The Sommerdahl Murders S05 (donderdag 23/01 NPO Plus) Deense misdaadserie waarin een rechercheur in een kustplaatsje misdrijven onderzoekt met zijn (ex-)vrouw en zijn collega. Het vijfde seizoen gaat in februari tevens van start op televisie bij NPO 3. Bekijk de trailer.

Harlem S03 (donderdag 23/01 Amazon Prime Video) Komische dramaserie van één van de scenaristen van Girls Trip. Het verhaal volgt de (liefdes)levens van een viertal vriendinnen, gespeeld door onder meer Meagan Good en Grace Byers, die woonachtig zijn in New York.