Zero Day: eerste blik op thrillerserie van Netflix met Robert De Niro

Netflix onthulde vandaag de eerste beelden van Zero Day, een nieuwe thrillerserie met Robert De Niro in zijn eerste vaste rol in een serie. De tweevoudig Oscarwinnaar geeft gestalte aan voormalig president George Mullen. Als voorzitter van de Zero Day Commission krijgt Mullen de opdracht om de daders op te sporen van een verwoestende cyberaanval die chaos heeft veroorzaakt in Amerika en duizenden slachtoffers heeft geëist. Terwijl desinformatie zich snel verspreidt en verschillende belanghebbenden met elkaar in aanvaring komen, wordt Mullen gedwongen zijn eigen duistere geheimen onder ogen te zien. Ook Angela Bassett (9-1-1), Lizzy Caplan (Fatal Attraction), Jesse Plemons (Breaking Bad), Joan Allen (Nixon), Connie Britton (Nashville) en Matthew Modine (Full Metal Jacket) hebben rollen. De serie werd geschreven door Eric Newman (Narcos, The Watcher) en Noah Oppenheim (Jackie) en de regie was in handen van Lesli Linka Glatter (Homeland).