The Night Agent: trailer voor tweede seizoen van thrillerserie van Netflix

Het tweede seizoen van The Night Agent is vanaf donderdag 23 januari te zien op Netflix, dat vandaag de officiële trailer voor de nieuwe afleveringen vrijgaf. Gabriel Basso keert in seizoen twee terug als FBI-agent Peter Sutherland, die na zijn heldendaden in het eerste seizoen nu zelf deel uitmaakt van het geheimzinnige Nachtactie-programma. Wanneer een interne mol gelekte informatie verkoopt en er een grote partij experimentele wapens wordt gestolen, lijkt Sutherland niemand binnen zijn organisatie te kunnen vertrouwen. Luciane Buchanan is terug als Rose Larkin en verder werd de cast uitgebreid met Amanda Warren en Brittany Snow, die gestalte geven aan twee Nachtactie-veteranen. Daarnaast is er een gastrol voor Marwan Kenzari (The Old Guard): hij speelt een soldaat die de mogelijkheid krijgt om een Nachtagent te worden.The Night Agent werd ontwikkeld door Shawn Ryan, bekend van het politiedrama The Shield. De serie is al zeker van een derde seizoen, waarvan de opnamen deze maand van start gingen in Istanboel.