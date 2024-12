Arcadia: tweede seizoen van dystopische serie start in januari bij VRT 1

Het tweede seizoen van Arcadia, dat een coproductie is van KRO-NCRV en VRT 1, heeft een datum op de Belgische televisie: de nieuwe reeks is vanaf zondag 19 januari te volgen op VRT 1. Arcadia draait om een toekomstige samenleving waarin een puntensysteem bepaalt wat je als burger kan en mag doen in de maatschappij. In de première van de tweede reeks is Hanna (Ellie de Lange) door Marco (Maarten Heijmans) tot aan de Zuidpoort gebracht, zodat Milly (Abigail Abraham) haar naar buiten kan smokkelen. Dat is een opluchting voor Cato (Monic Hendrickx) die ook zorgen heeft over Alex (Melody Klaver). Zij wordt erin geluisd voor de moord op revisor Harms. Glo bedenkt een plan om haar en haar vader Jaak te redden. De Voogd is niet bepaald tevreden met de aanpak van het 'veiligheidsprobleem' door revisor Klaas Boukes en begint zich met de zaken te bemoeien. Een van de nieuwe toevoegingen aan de cast van Arcadia is Romana Vrede (Nemesis).