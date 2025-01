Cheaters S01E01-09: one-night-stand krijgt onvermijdelijk staartje

© BBC

Terwijl Josh en Fola samen vreemdgaan, zijn het hun partners die verrassen.

Na een avond flink doorzakken in een Fins hotel belanden Josh (Joshua McGuire, Lovesick, The Hour), een muziekproducent, en Fola (Susan Wokoma, Chewing Gum, Truth Seekers), een freelancer voor Lonely Planet, samen in bed. Maar wat bij een ondoordachte one-night-stand had moeten blijven, krijgt plots toch een gecompliceerd staartje. Fola en haar echtgenoot Zack (Jack Fox, Sandition) blijken in Londen namelijk net tegenover Josh en vriendin Esther (Callie Cooke) te zijn komen wonen.

Dit is het startpunt van de beknopte komedieserie Cheaters - elk van de achttien afleveringen duurt rond de tien minuten - van de hand van Oliver Lyttelton (Wedding Season). Al snel blijkt het slippertje van Fola en Josh meer een gevolg dan de oorzaak te zijn van hun ongelukkige relaties. Josh vertrok juist naar Finland omdat zijn vriendin was vreemdgegaan met een vrouwelijke collega en ook Fola’s getrouwde leven met een man met het lichaam van een Griekse god is lang niet zo onbekommerd en gelukzalig als ze de mensen om haar heen wil doen geloven.

© BBC

Op de twee hoofdrolspelers is niets aan te merken – Wokoma (ook te zien in Crazyhead en in Enola Holmes 1 & 2) heeft nog nooit een slechte rol gespeeld – maar echt broeierig wil het tussen Josh en Fola toch niet echt worden. Eigenlijk zijn de verhaallijnen van hun partners veel interessanter. Van Esther die ongegeneerd porno kijkt terwijl ze oraal wordt bevredigd – volgens haar omdat dit sfeerverhogend werkt – tot Jack die tot een verbijsterende persoonlijke ontdekking komt wanneer hij een avond eerder thuiskomt dan verwacht.

© BBC

Terwijl de uitkomst voor Josh en Fola al vanaf het begin een voldongen feit lijkt, zijn het Esther en Jack die weten te verrassen.