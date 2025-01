Severance S02E01-06: Black Mirror met een flinke scheut Charlie Kaufman Apple TV+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Het personeel komt in opstand in dystopische kantoorkomedie.

Op papier klinkt het ideaal: wat als je nooit meer bewust je werk hoeft mee te maken? Door middel van een 'kleine' chirurgische ingreep, genaamd severance, kan je jezelf splitsen in een originele ik (outie) en een werk-ik (innie). Jij hebt dan alleen maar vrije tijd, terwijl je werk-ik al het kantoorwerk doet.

In de praktijk is het natuurlijk een uiterst oneerlijke verdeling, zo ontdekte innie Helly E. (Britt Lower), het nieuwste lid van het kantoorteam, al snel in het eerste seizoen. Haar was nooit gevraagd of ze dit wilde, dat was door haar outie bepaald. En die is niet van zins om deze werkwijze te stoppen. Daarnaast is het sowieso maar de vraag of klachten op de werkvloer wel echt worden doorgegeven, aangezien contact tussen innies en outies ten strengste verboden is.

© Apple TV+

Aan het einde van het eerste seizoen wisten de innies toch even contact te leggen met de buitenwereld. Mark S. (Adam Scott, Parks and Recreation, Party Down) kwam daar tot een belangrijke ontdekking: zijn voormalige collega juffrouw Parks (Dichen Lachman, Altered Carbon) blijkt de dood gewaande vrouw van zijn outie te zijn. En haar dood was juist de belangrijkste reden dat de originele Mark destijds de severance-procedure heeft ondergaan. Helly ontdekt waarom haar outie zo vastbesloten is om haar beneden op kantoor te houden. De originele Helly is namelijk de dochter van de eigenaar van Lumon, het bedrijf waar ze nu allemaal voor werken.

© Apple TV+

Het eerste seizoen was subliem: een kafkaësk kantoorcomplot dat ook zo uit Black Mirror had kunnen komen (de serie belandde, geheel terecht, in ons lijstje met de beste series van 2022). Het tweede seizoen is waar mogelijk nog surrealistischer: Black Mirror mét een flinke scheut Charlie Kaufman (schrijver van Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en I'm Thinking of Ending Things). Het is ook fijn om alle vaste kantoorleden, naast Mark S. en Helly E. bestaande uit Dylan G. (Zach Cherry) en Irving B. (John Turturro), weer terug te zien. Ook floormanager meneer Milchick (Tramell Tillmann) en zijn zalvende glimlach mogen natuurlijk niet ontbreken.

© Apple TV+

Toch voelt de eerste helft van het tweede seizoen nog wat rommelig, alsof de makers (Dan Erickson als showrunner, Ben Stiller als uitvoerend producent) zich in al hun ambitie misschien toch een beetje hebben verkeken. Vooralsnog geven we ze graag het voordeel van de twijfel.