Back in Action: luchtige actiekomedie voor de hele familie

Cameron Diaz verbreekt haar pensioen en keert na tien jaar terug naar het witte doek voor deze kolderieke actiekomedie van Horrible Bosses-regisseur Seth Gordon.

Vijftien jaar geleden ruilden CIA-spionnen Emily (Cameron Diaz) en Matt (Jamie Foxx) een leven vol adrenaline in voor luiers. Wanneer een viral video hun dekmantel om zeep helpt, bevinden ze zich plots weer midden in de gevaarlijke wereld die ze hebben achtergelaten… mét kids op sleeptouw. Terwijl de kogels hun burgerlijke suburbia doorzeven, ontdekken de voormalig geheim agenten dat zelfs een meute huurlingen met je vuisten overmeesteren je niet cooler maakt in de ogen van twee nukkige tieners.

Wat volgt is een reeks spectaculaire achtervolgingen en avonturen, die er gelikt uitzien maar weinig schade aanrichten. Gordon en co-scenarist Brendan O’Brien (Bad Neighbours) mikten op een PG-13 rating waarmee hun Netflix-film geschikt is voor jongere ogen maar te tandeloos is voor de gretige actiefans. In plaats van granaten krijgen slechteriken een mentos en cola-mixje in hun schoot gemikt, en hoewel er flink wordt geschoten kan zelfs de grootste wond wel met een pleistertje worden geplakt.

Back in Action heeft veel zweempjes van Amerikaanse blockbusters die je eerder hebt gezien, inclusief olijke oneliners en ongedefinieerde Oost-Europese antagonisten. De premisse van een superspionnenechtpaar dat zich schuilhoudt in een gezapige buitenwijk heeft wel wat weg van True Lies en Mr. & Mrs. Smith, maar het ontbreekt Foxx en Diaz aan de chemie die vereist is om die belofte te vervullen. Bovendien besluit de film halverwege ogenschijnlijk om toch vooral levenslessen over het moederschap uit te willen delen. Daardoor verdwijnt Foxx naar de achtergrond om ruimte te maken voor een showstelende Glenn Close als zijn schoonmoeder. En probeer niet weg te lopen om de popcorn bij te vullen, anders zul je ook de (zeer kleine) bijrol van Andrew Scott (Fleabag, Ripley, BBC's Sherlock) missen.

Is Back in Action zo’n enorme showstopper dat het Diaz uit een vroeg pensioen wist te lokken? Een vraagteken. Maar in een gevalletje life imitates art heeft ook zij duidelijk plezier in haar onverwachte comeback.