Twin Peaks-maker David Lynch (78) overleden

Regisseur David Lynch is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vandaag bekend op social media. Eerder werd bij de filmmaker longemfyseem vastgesteld, waardoor hij niet langer in staat was zijn huis te verlaten. Op televisiegebied is Lynch bekend van de serie Twin Peaks, waarin een FBI-agent (Kyle MacLachlan) in het gelijknamige stadje de moord op een tiener onderzoekt. Het surrealistische moordmysterie, dat begin jaren negentig op televisie werd uitgezonden, wordt inmiddels gezien als één van de beste tv-series ooit en kreeg in 2017 nog een vervolg. Op filmgebied brak Lynch eind jaren zeventig door met Eraserhead, waarna films als Blue Velvet (met Dennis Hopper), The Elephant Man (met John Hurt), Wild at Heart (met Nicolas Cage) en Mulholland Drive (met Naomi Watts) zouden volgen.