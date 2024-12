High Potential: nieuwe detectiveserie met Kaitlin Olson verschijnt bij Disney+

De nieuwe detectiveserie High Potential is in Nederland vanaf donderdag 23 januari te zien op Disney+. De hoofdrol is voor Kaitlin Olson, bekend van It's Always Sunny in Philadelphia en Hacks. Ze heeft in High Potential gestalte aan de alleenstaande moeder Morgan, die als schoonmaakster werkt op een politiebureau in Los Angeles. De onconventionele Morgan heeft echter een IQ van 160 en wanneer ze 'per ongeluk' helpt bij het oplossen van een misdaad krijgt ze per abuis een baantje als consultant aangeboden. Ze moet daarbij samenwerken met de zeer sceptische detective Karadec (Daniel Sunjata uit Rescue Me). High Potential werd bedacht door Drew Goddard, die schreef voor tv-series als Alias en Lost en een Oscarnominatie ontving voor zijn script voor de film The Martian. De serie is een remake van het Frans-Belgische HPI, waarin de Franse actrice Audrey Fleurot te zien was in de Morgan-rol. Het eerste seizoen bestaat uit zeven afleveringen.