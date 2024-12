My Life Is Murder: derde seizoen gaat in januari van start bij BBC First

Het derde seizoen van My Life is Murder gaat dinsdag 21 januari in première op BBC First. De misdaadserie volgt oud-rechercheur en fervent broodbakker Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess), die het Australische Melbourne verruilde voor het Nieuw-Zeelandse Auckland, waar ze herenigde met haar familie. En als privédetective bemoeit ze zich nog altijd met allerlei politiezaken: het derde seizoen bestaat uit tien onderzoeken, waarbij Alexa weer te maken krijgt met de meest uiteenlopende verdachten. In de eerste aflevering inspecteert ze de moord op een dansleraar in een tango-club, en de twee aflevering draait om een vermoorde misdaadauteur wiens stoffelijk overschot werd aangetroffen in een publiek standbeeld. Ebony Vagulans keert terug als Alexa's rechterhand Madison Feliciano en Rawiri Jobe is weer te zien als de bevriende detective Harry Henare. Het derde seizoen van My Life Is Murder bestaat uit tien nieuwe afleveringen en er is ook al een achtdelig vierde seizoen in de maak.