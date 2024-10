Nemesis: in de schemerwereld van trustfonds is niemand te vertrouwen

Eén van de grootste verdiensten van de makers van de thrillerserie Nemesis is dat het is gelukt om een spannend verhaal te vertellen over de weinige sexy, digitale wereld van financiële misdaad, belastingontwijking en paper trails. Officier van justitie Sylvia van Maele (Lies Visschedijk) en FIOD-rechercheur Lars van Deurnen (Romana Vrede) volgen geldsporen en criminele afrekeningen, op zoek naar misdadigers. Een groot onderzoek leidt naar Martin Heezink, de jonge dotcom-miljardair achter een netwerk van trustfonds waarin crimineel geld wordt witgewassen. Maar Heezink, ook wel omschreven als 'de grootste ploert die ooit op de Zuidas rondliep', lijkt met zijn tentakels tot in de opsporingsinstanties te zijn doorgedrongen. En ook de uitzendingen waarin podcastmaker Nina Jacobs (Jade Olieberg) allemaal geheime informatie lekt, bevorderen het onderzoek niet echt.

Wat wel goed werkt is het feit dat Van Maele er steeds minder goed in slaagt om haar werk en privé gescheiden te houden, zeker als zij over haar aanpak in de clinch komt met haar ex-man, hoofdofficier Ed Koppers (Peter Blok). De hamvraag welke prijs je precies wil betalen om het goede te doen, geeft Nemesis een fijne grimmige extra laag. Sowieso helpt de uitmuntende cast om de serie door zijn paar zwakke momenten heen te slepen. In dit sterke ensemble verdient groot talent Chris Peters zelfs een extra vermelding: hij maakt van de sociopathische Martin Heezink by far het interessantste personage van de serie.